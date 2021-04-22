Tokenomie pentru AmpleforthGovernance (FORTH) Descoperă informații cheie despre AmpleforthGovernance (FORTH), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre AmpleforthGovernance (FORTH) Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized. Forth is a new governance token that completes the Ample ecosystem by putting control of the protocol in the hands of the community. Using the Forth token, holders will be able to vote on changes to the protocol. Together, $AMPL + $FORTH mark a major milestone in the protocol’s journey towards becoming fully decentralized. Pagină de internet oficială: https://www.ampleforth.org/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x77fba179c79de5b7653f68b5039af940ada60ce0 Cumpără FORTH acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru AmpleforthGovernance (FORTH) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru AmpleforthGovernance (FORTH), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 36.43M $ 36.43M $ 36.43M Ofertă totală: $ 15.30M $ 15.30M $ 15.30M Ofertă aflată în circulație: $ 14.34M $ 14.34M $ 14.34M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 38.86M $ 38.86M $ 38.86M Maxim dintotdeauna: $ 60 $ 60 $ 60 Minim dintotdeauna: $ 1.8903610185714588 $ 1.8903610185714588 $ 1.8903610185714588 Preț curent: $ 2.54 $ 2.54 $ 2.54 Află mai mult despre prețul tokenului AmpleforthGovernance (FORTH)

Tokenomie pentru AmpleforthGovernance (FORTH): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru AmpleforthGovernance (FORTH) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FORTH care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FORTH care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FORTH, explorează prețul în direct al tokenului FORTH!

Cum se cumpără FORTH Te interesează să adaugi AmpleforthGovernance (FORTH) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FORTH, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FORTH pe MEXC!

Istoric de preț pentru AmpleforthGovernance (FORTH) Analiza istoricului de preț pentru FORTH ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FORTH!

Predicție de preț pentru FORTH Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FORTH? Pagina noastră de predicție de preț pentru FORTH combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FORTH!

