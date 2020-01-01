Tokenomie pentru Forest Protocol (FOREST) Descoperă informații cheie despre Forest Protocol (FOREST), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Forest Protocol (FOREST) Forest Protocol is a next-gen Automated Market Maker (AMM) on BNB Chain that lets anyone launch Playable Tokens powering games, apps, memes, and on-chain culture - in minutes. Forest Protocol is a next-gen Automated Market Maker (AMM) on BNB Chain that lets anyone launch Playable Tokens powering games, apps, memes, and on-chain culture - in minutes. Pagină de internet oficială: https://forest.inc Carte albă: https://docs.forest.inc/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x8D33F0Ae6d111212D9d64B0821c7Cf09E6270C27 Cumpără FOREST acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Forest Protocol (FOREST) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Forest Protocol (FOREST), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.83M $ 4.83M $ 4.83M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 81.00M $ 81.00M $ 81.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 59.61M $ 59.61M $ 59.61M Maxim dintotdeauna: $ 0.06816 $ 0.06816 $ 0.06816 Minim dintotdeauna: $ 0.031002873457605877 $ 0.031002873457605877 $ 0.031002873457605877 Preț curent: $ 0.05961 $ 0.05961 $ 0.05961 Află mai mult despre prețul tokenului Forest Protocol (FOREST)

Tokenomie pentru Forest Protocol (FOREST): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Forest Protocol (FOREST) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FOREST care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FOREST care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FOREST, explorează prețul în direct al tokenului FOREST!

Cum se cumpără FOREST Te interesează să adaugi Forest Protocol (FOREST) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FOREST, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FOREST pe MEXC!

Istoric de preț pentru Forest Protocol (FOREST) Analiza istoricului de preț pentru FOREST ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FOREST!

Predicție de preț pentru FOREST Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FOREST? Pagina noastră de predicție de preț pentru FOREST combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FOREST!

