Tokenomie pentru Step App (FITFI) Descoperă informații cheie despre Step App (FITFI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Step App (FITFI) Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience. Step app is the first app on the Step Protocol, developed by their core team, that creates a gamified metaverse for the fitness economy. Allowing users to simply walk, jog, or run to socialize, play, and earn on its platform. Beyond their ecosystem’s proprietary technology, Step app is built upon a massive community of go-to users and fitness ambassadors. $FITFI is the governance token and gas token of Step Protocol, and the utility token of the core FitFi experience. Pagină de internet oficială: https://step.app/ Explorator de blocuri: https://stepscan.io/address/0xb58A9d5920AF6aC1a9522B0B10F55dF16686D1b6 Cumpără FITFI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Step App (FITFI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Step App (FITFI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.70M $ 4.70M $ 4.70M Ofertă totală: $ 4.60B $ 4.60B $ 4.60B Ofertă aflată în circulație: $ 4.17B $ 4.17B $ 4.17B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.18M $ 5.18M $ 5.18M Maxim dintotdeauna: $ 0.7339 $ 0.7339 $ 0.7339 Minim dintotdeauna: $ 0.001143595253954993 $ 0.001143595253954993 $ 0.001143595253954993 Preț curent: $ 0.001126 $ 0.001126 $ 0.001126 Află mai mult despre prețul tokenului Step App (FITFI)

Tokenomie pentru Step App (FITFI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Step App (FITFI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FITFI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FITFI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FITFI, explorează prețul în direct al tokenului FITFI!

Cum se cumpără FITFI Te interesează să adaugi Step App (FITFI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FITFI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FITFI pe MEXC!

Istoric de preț pentru Step App (FITFI) Analiza istoricului de preț pentru FITFI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FITFI!

Predicție de preț pentru FITFI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FITFI? Pagina noastră de predicție de preț pentru FITFI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FITFI!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!