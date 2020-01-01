Tokenomie pentru Ergosum (FAVE) Descoperă informații cheie despre Ergosum (FAVE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Ergosum (FAVE) Ergosum is a new RPG game for a mobile phone that is free to play and allows players to Play and Earn. The game features GameFi elements, allowing players to earn NFTs while playing. All players have an opportunity to earn NFTs without the need for prior NFT purchases or prepare the crypto wallet. Pagină de internet oficială: https://ergosum-game.com/ Carte albă: https://whitepaper-en.ergosum-game.com/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x854bcBCC481e2dBbD51CaC80A27f160212566ae6

Tokenomie și analiză de preț pentru Ergosum (FAVE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Ergosum (FAVE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 120.00M $ 120.00M $ 120.00M Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 6.60M $ 6.60M $ 6.60M Maxim dintotdeauna: $ 0.09746 $ 0.09746 $ 0.09746 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.055 $ 0.055 $ 0.055 Află mai mult despre prețul tokenului Ergosum (FAVE)

Tokenomie pentru Ergosum (FAVE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Ergosum (FAVE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri FAVE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri FAVE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru FAVE, explorează prețul în direct al tokenului FAVE!

Cum se cumpără FAVE Te interesează să adaugi Ergosum (FAVE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru FAVE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra FAVE pe MEXC!

Istoric de preț pentru Ergosum (FAVE) Analiza istoricului de preț pentru FAVE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru FAVE!

Predicție de preț pentru FAVE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta FAVE? Pagina noastră de predicție de preț pentru FAVE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul FAVE!

