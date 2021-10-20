Tokenomie pentru Evrynet (EVRY) Descoperă informații cheie despre Evrynet (EVRY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Evrynet (EVRY) Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system Evrynet is an intelligent financial service platform that allows “Evryone” to be able to build financial products and services. As our first dApps, Evrynet is building a high-speed hybrid-DEX (Evry.Finance) and cross-chain bridge (EvryHub) to provide a next generation CeDeFi Interexchange for both traditional and digital world with Evrynet as the ecosystem's operating system Pagină de internet oficială: https://evrynet.io Carte albă: https://evrynet.io/pdf/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xd7dcd9b99787c619b4d57979521258d1a7267ad7 Cumpără EVRY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Evrynet (EVRY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Evrynet (EVRY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 99.36K $ 99.36K $ 99.36K Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 40.39M $ 40.39M $ 40.39M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.46M $ 2.46M $ 2.46M Maxim dintotdeauna: $ 0.9 $ 0.9 $ 0.9 Minim dintotdeauna: $ 0.001175738247995547 $ 0.001175738247995547 $ 0.001175738247995547 Preț curent: $ 0.00246 $ 0.00246 $ 0.00246 Află mai mult despre prețul tokenului Evrynet (EVRY)

Tokenomie pentru Evrynet (EVRY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Evrynet (EVRY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EVRY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EVRY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EVRY, explorează prețul în direct al tokenului EVRY!

Cum se cumpără EVRY Te interesează să adaugi Evrynet (EVRY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru EVRY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra EVRY pe MEXC!

Istoric de preț pentru Evrynet (EVRY) Analiza istoricului de preț pentru EVRY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru EVRY!

Predicție de preț pentru EVRY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EVRY? Pagina noastră de predicție de preț pentru EVRY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EVRY!

