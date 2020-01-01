Tokenomie pentru Everscale (EVER)
Informații despre Everscale (EVER)
Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains.
Tokenomie și analiză de preț pentru Everscale (EVER)
Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Everscale (EVER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață.
Tokenomie pentru Everscale (EVER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare
Înțelegerea tokenomiei pentru Everscale (EVER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung.
Parametrii cheie și modul în care sunt calculați:
Ofertă totală:
Numărul maxim de tokenuri EVER care au fost sau vor fi create vreodată.
Ofertă aflată în circulație:
Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului.
Ofertă maximă:
Limita maximă a numărului total de tokenuri EVER care pot exista.
FDV (Fully Diluted Valuation):
Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație.
Rata inflației:
Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung.
De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi?
Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare.
Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung.
Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat.
FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.
Acum că ați înțeles tokenomia pentru EVER, explorează prețul în direct al tokenului EVER!
Cum se cumpără EVER
Te interesează să adaugi Everscale (EVER) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru EVER, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură.
Istoric de preț pentru Everscale (EVER)
Analiza istoricului de preț pentru EVER ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.
Predicție de preț pentru EVER
Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EVER? Pagina noastră de predicție de preț pentru EVER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.
De ce ar trebui să alegi MEXC?
MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto.
Declinarea responsabilității
Datele tokenomice de pe această pagină provin din surse terțe. MEXC nu garantează acuratețea acestora. Efectuează cercetări amănunțite înainte de a investi.
Cumpără Everscale (EVER)
Sumă
1 EVER = 0.01691 USD