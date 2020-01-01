Tokenomie pentru Everscale (EVER) Descoperă informații cheie despre Everscale (EVER), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Everscale (EVER) Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains. Everscale is a fast, secure and scalable network with near-zero fees, which can process up to a million transactions per second thanks to its unique dynamic sharding technology. The network was originally built off of the Durov brothers' TON concept before launching as a separate entity. The change to Everscale was predicated by the network’s robust development which saw it move way beyond the original technological offerings of TON and build an entire ecosystem around its platforms and products, replete with its own nodes and technology. The ecosystem features a number of products, including a DEX and bridges with other blockchains. Pagină de internet oficială: https://everscale.network Carte albă: https://docs.everscale.network/ Explorator de blocuri: https://everscan.io/ Cumpără EVER acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Everscale (EVER) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Everscale (EVER), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 33.58M $ 33.58M $ 33.58M Ofertă totală: $ 2.12B $ 2.12B $ 2.12B Ofertă aflată în circulație: $ 1.99B $ 1.99B $ 1.99B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 35.81M $ 35.81M $ 35.81M Maxim dintotdeauna: $ 0.5013 $ 0.5013 $ 0.5013 Minim dintotdeauna: $ 0.006523753672230483 $ 0.006523753672230483 $ 0.006523753672230483 Preț curent: $ 0.01691 $ 0.01691 $ 0.01691 Află mai mult despre prețul tokenului Everscale (EVER)

Tokenomie pentru Everscale (EVER): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Everscale (EVER) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EVER care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EVER care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EVER, explorează prețul în direct al tokenului EVER!

Cum se cumpără EVER Te interesează să adaugi Everscale (EVER) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru EVER, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra EVER pe MEXC!

Istoric de preț pentru Everscale (EVER) Analiza istoricului de preț pentru EVER ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru EVER!

Predicție de preț pentru EVER Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EVER? Pagina noastră de predicție de preț pentru EVER combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EVER!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!