Informații despre Eurite (EURI) Eurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA. Eurite (EURI) is a 1:1 EUR-backed stablecoin regulated by the Markets in Crypto-Assets Regulation (MiCA) in the EEA. Pagină de internet oficială: https://www.eurite.com Carte albă: https://www.eurite.com/download-whitepaper/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x9d1a7a3191102e9f900faa10540837ba84dcbae7 Cumpără EURI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Eurite (EURI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Eurite (EURI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 57.93M $ 57.93M $ 57.93M Ofertă totală: $ 49.62M $ 49.62M $ 49.62M Ofertă aflată în circulație: $ 49.62M $ 49.62M $ 49.62M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 57.93M $ 57.93M $ 57.93M Maxim dintotdeauna: $ 1.1902 $ 1.1902 $ 1.1902 Minim dintotdeauna: $ 1.018151620054694 $ 1.018151620054694 $ 1.018151620054694 Preț curent: $ 1.1675 $ 1.1675 $ 1.1675 Află mai mult despre prețul tokenului Eurite (EURI)

Tokenomie pentru Eurite (EURI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Eurite (EURI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EURI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EURI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EURI, explorează prețul în direct al tokenului EURI!

Cum se cumpără EURI Te interesează să adaugi Eurite (EURI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru EURI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra EURI pe MEXC!

Istoric de preț pentru Eurite (EURI) Analiza istoricului de preț pentru EURI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru EURI!

Predicție de preț pentru EURI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EURI? Pagina noastră de predicție de preț pentru EURI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EURI!

