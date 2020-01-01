Tokenomie pentru Electroneum (ETN) Descoperă informații cheie despre Electroneum (ETN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Electroneum (ETN) Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient. Electroneum is a Layer 1 EVM-compatible blockchain, catering to 4+ million users worldwide. The network boasts transaction speeds of just 5 seconds with instant finality and potentially the lowest smart contract fees available. Powered by the IBFT consensus mechanism and supported by known validators (targeting universities and Web3 infrastructure companies), the network is incredibly fast, secure and energy efficient. Pagină de internet oficială: http://electroneum.com/ Carte albă: https://developer.electroneum.com/ Explorator de blocuri: https://blockexplorer.electroneum.com/ Cumpără ETN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Electroneum (ETN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Electroneum (ETN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 58.90M $ 58.90M $ 58.90M Ofertă totală: $ 17.98B $ 17.98B $ 17.98B Ofertă aflată în circulație: $ 17.98B $ 17.98B $ 17.98B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 68.80M $ 68.80M $ 68.80M Maxim dintotdeauna: $ 0.005913 $ 0.005913 $ 0.005913 Minim dintotdeauna: $ 0.001296283350169341 $ 0.001296283350169341 $ 0.001296283350169341 Preț curent: $ 0.003276 $ 0.003276 $ 0.003276 Află mai mult despre prețul tokenului Electroneum (ETN)

Tokenomie pentru Electroneum (ETN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Electroneum (ETN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ETN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ETN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ETN, explorează prețul în direct al tokenului ETN!

Istoric de preț pentru Electroneum (ETN) Analiza istoricului de preț pentru ETN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ETN!

Predicție de preț pentru ETN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ETN? Pagina noastră de predicție de preț pentru ETN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ETN!

