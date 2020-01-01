Tokenomie pentru EstateX (ESX) Descoperă informații cheie despre EstateX (ESX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre EstateX (ESX) EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally. EstateX is pioneering the democratization of the $300 trillion global real estate market, addressing critical pain points and making property ownership accessible, affordable, and flexible. By harnessing blockchain technology, EstateX empowers anyone to start building a diversified real estate portfolio with as little as $100, shattering traditional barriers and unlocking opportunities for wealth generation globally. Pagină de internet oficială: https://www.estatex.eu Carte albă: https://downloads.estatex.eu/ESX_PitchDeck.pdf Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/28G7z3VyHDFNhrnvSTf1GssKoGrtCrdiguASQy2BsHiF Cumpără ESX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru EstateX (ESX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru EstateX (ESX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 10.88M $ 10.88M $ 10.88M Ofertă totală: $ 7.00B $ 7.00B $ 7.00B Ofertă aflată în circulație: $ 948.88M $ 948.88M $ 948.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 80.27M $ 80.27M $ 80.27M Maxim dintotdeauna: $ 0.033992 $ 0.033992 $ 0.033992 Minim dintotdeauna: $ 0.006102775970466683 $ 0.006102775970466683 $ 0.006102775970466683 Preț curent: $ 0.011467 $ 0.011467 $ 0.011467 Află mai mult despre prețul tokenului EstateX (ESX)

Tokenomie pentru EstateX (ESX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru EstateX (ESX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ESX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ESX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ESX, explorează prețul în direct al tokenului ESX!

Cum se cumpără ESX Te interesează să adaugi EstateX (ESX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ESX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ESX pe MEXC!

Istoric de preț pentru EstateX (ESX) Analiza istoricului de preț pentru ESX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ESX!

Predicție de preț pentru ESX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ESX? Pagina noastră de predicție de preț pentru ESX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ESX!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!