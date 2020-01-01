Tokenomie pentru Eesee (ESE) Descoperă informații cheie despre Eesee (ESE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Eesee (ESE) Eesee is a one-stop liquidity solution for sellers, with a gamified marketplace and a launchpad, tailored for digital assets, tokens and RWAs. Eesee is a one-stop liquidity solution for sellers, with a gamified marketplace and a launchpad, tailored for digital assets, tokens and RWAs. Pagină de internet oficială: https://eesee.io/ Carte albă: https://docsend.com/view/bkuqqmg57r2kxbqa/d/94i9ppu2tw8vm7i5 Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x908dDb096BFb3AcB19e2280aAD858186ea4935C4 Cumpără ESE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Eesee (ESE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Eesee (ESE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.71M $ 2.71M $ 2.71M Ofertă totală: $ 639.51M $ 639.51M $ 639.51M Ofertă aflată în circulație: $ 564.33M $ 564.33M $ 564.33M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.81M $ 4.81M $ 4.81M Maxim dintotdeauna: $ 0.1775 $ 0.1775 $ 0.1775 Minim dintotdeauna: $ 0.004717902274633066 $ 0.004717902274633066 $ 0.004717902274633066 Preț curent: $ 0.004805 $ 0.004805 $ 0.004805 Află mai mult despre prețul tokenului Eesee (ESE)

Tokenomie pentru Eesee (ESE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Eesee (ESE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ESE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ESE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ESE, explorează prețul în direct al tokenului ESE!

Cum se cumpără ESE Te interesează să adaugi Eesee (ESE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru ESE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra ESE pe MEXC!

Istoric de preț pentru Eesee (ESE) Analiza istoricului de preț pentru ESE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru ESE!

Predicție de preț pentru ESE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta ESE? Pagina noastră de predicție de preț pentru ESE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul ESE!

