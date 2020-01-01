Tokenomie pentru EMR (EMR) Descoperă informații cheie despre EMR (EMR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre EMR (EMR) Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future. Emorya Finance $EMR is a Hyper Deflationary Token created on MultiversX Blockchain and it is the first project of this kind on the global scale that aims to offer you the opportunity to earn rewards depending on the calories you burn. And the only project with such a limited supply that will stop the burning function at just 1 milion tokens! The First Global Project of this kind is conceived to give you the opportunity to earn rewards by burning your calories. EMR is an ambitious project that will establish a monopoly, encompassing all aspects of sports, finance, the crypto world, and every aspect of human life, aiming to bring a significant improvement in the quality of people's lives in the near future. Pagină de internet oficială: https://emorya.com Carte albă: https://docs.emorya.com/docs/whitepaper/introduction Explorator de blocuri: https://explorer.multiversx.com/tokens/EMR-d10ed9 Cumpără EMR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru EMR (EMR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru EMR (EMR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 2.97M $ 2.97M $ 2.97M Ofertă totală: $ 985.90M $ 985.90M $ 985.90M Ofertă aflată în circulație: $ 837.33M $ 837.33M $ 837.33M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.54M $ 3.54M $ 3.54M Maxim dintotdeauna: $ 0.07 $ 0.07 $ 0.07 Minim dintotdeauna: $ 0.000758057086080487 $ 0.000758057086080487 $ 0.000758057086080487 Preț curent: $ 0.003545 $ 0.003545 $ 0.003545 Află mai mult despre prețul tokenului EMR (EMR)

Tokenomie pentru EMR (EMR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru EMR (EMR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EMR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EMR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EMR, explorează prețul în direct al tokenului EMR!

Cum se cumpără EMR Te interesează să adaugi EMR (EMR) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru EMR, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra EMR pe MEXC!

Istoric de preț pentru EMR (EMR) Analiza istoricului de preț pentru EMR ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru EMR!

Predicție de preț pentru EMR Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EMR? Pagina noastră de predicție de preț pentru EMR combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EMR!

