Elixir Games is the largest game platform on web3 with more than 130 games. One-stop platform for all web3 games, safe, frictionless and backed by gaming giants such as Square Enix, GameStop and WeMade. Pagină de internet oficială: https://elixir.games/ Carte albă: https://whitepaper.elixir.games/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/5cbq1HriesW4zHpFEk9Gc8UT4ccmfHcBTDCa2XcBduTo

Tokenomie și analiză de preț pentru Elixir Games (ELIX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Elixir Games (ELIX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 633.75K $ 633.75K $ 633.75K Ofertă totală: $ 1.50B $ 1.50B $ 1.50B Ofertă aflată în circulație: $ 245.93M $ 245.93M $ 245.93M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.87M $ 3.87M $ 3.87M Maxim dintotdeauna: $ 0.23604 $ 0.23604 $ 0.23604 Minim dintotdeauna: $ 0.002354886590692024 $ 0.002354886590692024 $ 0.002354886590692024 Preț curent: $ 0.002577 $ 0.002577 $ 0.002577 Află mai mult despre prețul tokenului Elixir Games (ELIX)

Tokenomie pentru Elixir Games (ELIX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Elixir Games (ELIX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri ELIX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri ELIX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru ELIX, explorează prețul în direct al tokenului ELIX!

