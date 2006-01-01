Tokenomie pentru EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Descoperă informații cheie despre EDEXA BLOCKCHAIN (EDX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) edeXa is the first HYBRID business blockchain used by companies, organizations and authorities. Thanks to a robust, secure and energy-efficient Business Blockchain, edeXa offers companies and public authorities an ecosystem that can build trust through secure and traceable processes. Intending to make blockchain technology easy for companies and organizations, edeXa provides numerous services and interfaces (APIs) available to customers. Pagină de internet oficială: https://edexa.network/ Carte albă: https://edexa.network/documents/Whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/address/0xC114678C6e4654d041B2006C90f08478b444c4E2 Cumpără EDX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru EDEXA BLOCKCHAIN (EDX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 2.50B $ 2.50B $ 2.50B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 140.94M $ 140.94M $ 140.94M Maxim dintotdeauna: $ 0.10582 $ 0.10582 $ 0.10582 Minim dintotdeauna: $ 0.003159490790773429 $ 0.003159490790773429 $ 0.003159490790773429 Preț curent: $ 0.014094 $ 0.014094 $ 0.014094 Află mai mult despre prețul tokenului EDEXA BLOCKCHAIN (EDX)

Tokenomie pentru EDEXA BLOCKCHAIN (EDX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri EDX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri EDX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru EDX, explorează prețul în direct al tokenului EDX!

Cum se cumpără EDX Te interesează să adaugi EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru EDX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra EDX pe MEXC!

Istoric de preț pentru EDEXA BLOCKCHAIN (EDX) Analiza istoricului de preț pentru EDX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru EDX!

Predicție de preț pentru EDX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta EDX? Pagina noastră de predicție de preț pentru EDX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul EDX!

