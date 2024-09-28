Tokenomie pentru DYNACHAIN (DYNA) Descoperă informații cheie despre DYNACHAIN (DYNA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DYNACHAIN (DYNA) DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance. DynaChain is a Health-Fi platform that leverages blockchain technology to reward users for adopting healthier lifestyles, targeting individuals who are health-conscious and interested in the benefits of integrating wellness with digital finance. Pagină de internet oficială: https://dynachain.io/ Carte albă: https://docsend.com/view/htyn99859awizmea Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x7EA42e53033B9c4BF975c1afcF17FF7EF25b04a4 Cumpără DYNA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DYNACHAIN (DYNA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DYNACHAIN (DYNA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.06M $ 1.06M $ 1.06M Ofertă totală: $ 400.00M $ 400.00M $ 400.00M Ofertă aflată în circulație: $ 39.44M $ 39.44M $ 39.44M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 13.50M $ 13.50M $ 13.50M Maxim dintotdeauna: $ 4.23 $ 4.23 $ 4.23 Minim dintotdeauna: $ 0.026005607336100172 $ 0.026005607336100172 $ 0.026005607336100172 Preț curent: $ 0.026991 $ 0.026991 $ 0.026991 Află mai mult despre prețul tokenului DYNACHAIN (DYNA)

Tokenomie pentru DYNACHAIN (DYNA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DYNACHAIN (DYNA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DYNA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DYNA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DYNA, explorează prețul în direct al tokenului DYNA!

Istoric de preț pentru DYNACHAIN (DYNA) Analiza istoricului de preț pentru DYNA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DYNA!

