Informații despre dYdX (DYDX) DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users. DeFi trading platform dYdX is launching a governance token. DYDX enables a robust ecosystem around governance, rewards, and staking — each designed to drive future growth and decentralization of dYdX, resulting in a better experience for users. Pagină de internet oficială: https://dydx.trade/?utm_source=cmc&utm_medium=media&utm_campaign=cmc-feed Carte albă: https://docs.dydx.community/dydx-token-migration/start-here/introduction Explorator de blocuri: https://www.mintscan.io/dydx/ Cumpără DYDX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru dYdX (DYDX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru dYdX (DYDX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 459.63M $ 459.63M $ 459.63M Ofertă totală: $ 958.34M $ 958.34M $ 958.34M Ofertă aflată în circulație: $ 782.76M $ 782.76M $ 782.76M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 587.20M $ 587.20M $ 587.20M Maxim dintotdeauna: $ 30.003 $ 30.003 $ 30.003 Minim dintotdeauna: $ 0.41678738699944223 $ 0.41678738699944223 $ 0.41678738699944223 Preț curent: $ 0.5872 $ 0.5872 $ 0.5872 Află mai mult despre prețul tokenului dYdX (DYDX)

Tokenomie pentru dYdX (DYDX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru dYdX (DYDX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DYDX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DYDX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DYDX, explorează prețul în direct al tokenului DYDX!

