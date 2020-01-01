Tokenomie pentru Duko (DUKO) Descoperă informații cheie despre Duko (DUKO), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Duko (DUKO) Duko IS THE CUTEST SOLANA PET Aimed to bring all the dog lovers to a low fee chain that empowers memes and communities. Duko IS THE CUTEST SOLANA PET Aimed to bring all the dog lovers to a low fee chain that empowers memes and communities. Pagină de internet oficială: https://dukocoin.com/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/HLptm5e6rTgh4EKgDpYFrnRHbjpkMyVdEeREEa2G7rf9 Cumpără DUKO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Duko (DUKO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Duko (DUKO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.66M $ 1.66M $ 1.66M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 9.66B $ 9.66B $ 9.66B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.72M $ 1.72M $ 1.72M Maxim dintotdeauna: $ 0.008705 $ 0.008705 $ 0.008705 Minim dintotdeauna: $ 0.000000289013616352 $ 0.000000289013616352 $ 0.000000289013616352 Preț curent: $ 0.0001719 $ 0.0001719 $ 0.0001719 Află mai mult despre prețul tokenului Duko (DUKO)

Tokenomie pentru Duko (DUKO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Duko (DUKO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DUKO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DUKO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DUKO, explorează prețul în direct al tokenului DUKO!

Cum se cumpără DUKO Te interesează să adaugi Duko (DUKO) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DUKO, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DUKO pe MEXC!

Istoric de preț pentru Duko (DUKO) Analiza istoricului de preț pentru DUKO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DUKO!

Predicție de preț pentru DUKO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DUKO? Pagina noastră de predicție de preț pentru DUKO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DUKO!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!