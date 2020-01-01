Tokenomie pentru Doran (DRN) Descoperă informații cheie despre Doran (DRN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Doran (DRN) SHANHAI is the first 3D fantasy martial arts massively multiplayer online role-playing mobile game (MMORPG) based on blockchain technology, which combines traditional classic culture and future fantasy elements, and has multiple competitive modes such as single-player dungeons and guild battles. Doran (DRN) is the play-to-earn token in SHANHAI's "three-token economic model", allowing players free to earn. Pagină de internet oficială: https://umcrypto.io/#/ Carte albă: https://um-shanhai.s3.amazonaws.com/Whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://scanuton.umcrypto.io/address/0xda34bDc898267493e4E8659df435E097c11f4Cb4 Cumpără DRN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Doran (DRN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Doran (DRN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 50.00M $ 50.00M $ 50.00M Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 12.02M $ 12.02M $ 12.02M Maxim dintotdeauna: $ 14.98 $ 14.98 $ 14.98 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.2404 $ 0.2404 $ 0.2404 Află mai mult despre prețul tokenului Doran (DRN)

Tokenomie pentru Doran (DRN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Doran (DRN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DRN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DRN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DRN, explorează prețul în direct al tokenului DRN!

Cum se cumpără DRN Te interesează să adaugi Doran (DRN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DRN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DRN pe MEXC!

Istoric de preț pentru Doran (DRN) Analiza istoricului de preț pentru DRN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DRN!

Predicție de preț pentru DRN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DRN? Pagina noastră de predicție de preț pentru DRN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DRN!

