Informații despre Donablock (DOBO) Dona Box for Dona Block Foundation is one of the world's most active fundraising platforms, partnering with charity organizations to help them reach their fundraising goals. Every time a person buys or sells on store, they can also support the causes that matter the most to them, and 100% of the portion of funds raised goes to the intended charities. Dona Box for Dona Block Foundation is one of the world's most active fundraising platforms, partnering with charity organizations to help them reach their fundraising goals. Every time a person buys or sells on store, they can also support the causes that matter the most to them, and 100% of the portion of funds raised goes to the intended charities. Pagină de internet oficială: https://www.dona-box.com/ Carte albă: https://wpen.donablock.io/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x04088B85AB27F247c76e3ADbF787f5a51E3470B6

Tokenomie și analiză de preț pentru Donablock (DOBO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Donablock (DOBO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 2.00B $ 2.00B $ 2.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 103.88M $ 103.88M $ 103.88M Maxim dintotdeauna: $ 0.322 $ 0.322 $ 0.322 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.05194 $ 0.05194 $ 0.05194

Tokenomie pentru Donablock (DOBO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Donablock (DOBO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DOBO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DOBO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare.

Istoric de preț pentru Donablock (DOBO) Analiza istoricului de preț pentru DOBO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice.

Predicție de preț pentru DOBO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DOBO? Pagina noastră de predicție de preț pentru DOBO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor.

