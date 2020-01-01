Tokenomie pentru daGama (DGMA) Descoperă informații cheie despre daGama (DGMA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre daGama (DGMA) daGama is a decentralized discovery app that rewards users for sharing authentic recommendations of real-world locations. Built at the intersection of blockchain, AI, and community governance, the platform combines transparent on-chain data, DAO-based content moderation, and a personalized recommendation engine to deliver trustworthy location insights. daGama is developing the first Real World Locations (RWL) protocol on Arbitrum, aiming to redefine how people explore and evaluate physical spaces. The project is backed by Inspira Labs, ChainGPT, Unicorn Factory, with strategic support from partners including Arbitrum, Sui, Magic Eden, Bitget, DeXe Network, Kima Network, and 5ire. daGama is a decentralized discovery app that rewards users for sharing authentic recommendations of real-world locations. Built at the intersection of blockchain, AI, and community governance, the platform combines transparent on-chain data, DAO-based content moderation, and a personalized recommendation engine to deliver trustworthy location insights. daGama is developing the first Real World Locations (RWL) protocol on Arbitrum, aiming to redefine how people explore and evaluate physical spaces. The project is backed by Inspira Labs, ChainGPT, Unicorn Factory, with strategic support from partners including Arbitrum, Sui, Magic Eden, Bitget, DeXe Network, Kima Network, and 5ire. Pagină de internet oficială: http://dagama.world Carte albă: https://wp.dagama.world/?_gl=1*1gephky*_ga*NDM4MDE1MDQ4LjE3NDAwNDkzOTQ.*_ga_0P06C4R240*czE3NTQzOTE5NDAkbzIyJGcwJHQxNzU0MzkxOTk2JGo0JGwwJGgw*_ga_M1CX5BHZTL*czE3NTQzOTE5NDAkbzQkZzAkdDE3NTQzOTE5OTYkajQkbDAkaDA. Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x4bdFa27cE379d7601dA1d15bD637a1Cf895fF8fB Cumpără DGMA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru daGama (DGMA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru daGama (DGMA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 700.00M $ 700.00M $ 700.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 42.01M $ 42.01M $ 42.01M Maxim dintotdeauna: $ 0.138 $ 0.138 $ 0.138 Minim dintotdeauna: $ 0.054334058604693924 $ 0.054334058604693924 $ 0.054334058604693924 Preț curent: $ 0.06001 $ 0.06001 $ 0.06001 Află mai mult despre prețul tokenului daGama (DGMA)

Tokenomie pentru daGama (DGMA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru daGama (DGMA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DGMA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DGMA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DGMA, explorează prețul în direct al tokenului DGMA!

Cum se cumpără DGMA Te interesează să adaugi daGama (DGMA) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DGMA, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DGMA pe MEXC!

Istoric de preț pentru daGama (DGMA) Analiza istoricului de preț pentru DGMA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DGMA!

Predicție de preț pentru DGMA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DGMA? Pagina noastră de predicție de preț pentru DGMA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DGMA!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!