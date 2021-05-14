Tokenomie pentru DFYN Token (DFYN) Descoperă informații cheie despre DFYN Token (DFYN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DFYN Token (DFYN) Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol. Dfyn is a multichain AMM DEX currently functional on the Polygon network. Dfyn nodes on various chains act as liquidity entry and exit points into the cross-chain liquidity super mesh that is being enabled by Router Protocol. Pagină de internet oficială: https://dfyn.network/ Carte albă: https://dfyn.network/assets/docs/Dfyn-Litepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x9695e0114e12c0d3a3636fab5a18e6b737529023 Cumpără DFYN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DFYN Token (DFYN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DFYN Token (DFYN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 466.48K $ 466.48K $ 466.48K Ofertă totală: $ 198.28M $ 198.28M $ 198.28M Ofertă aflată în circulație: $ 171.88M $ 171.88M $ 171.88M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 678.50K $ 678.50K $ 678.50K Maxim dintotdeauna: $ 8.5005 $ 8.5005 $ 8.5005 Minim dintotdeauna: $ 0.002677204395076689 $ 0.002677204395076689 $ 0.002677204395076689 Preț curent: $ 0.002714 $ 0.002714 $ 0.002714 Află mai mult despre prețul tokenului DFYN Token (DFYN)

Tokenomie pentru DFYN Token (DFYN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DFYN Token (DFYN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DFYN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DFYN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DFYN, explorează prețul în direct al tokenului DFYN!

Istoric de preț pentru DFYN Token (DFYN) Analiza istoricului de preț pentru DFYN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DFYN!

Predicție de preț pentru DFYN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DFYN? Pagina noastră de predicție de preț pentru DFYN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DFYN!

