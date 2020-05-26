Tokenomie pentru DEAPcoin (DEP) Descoperă informații cheie despre DEAPcoin (DEP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DEAPcoin (DEP) PlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries. PlayMining is the leading NFT game platform of the global GameFi (Game-based Decentralized Finance) industry. Launching on May 26th, 2020 as the world’s first Play to Earn token economy, the service now has over 2 million players from 100 countries. Pagină de internet oficială: https://dea.sg/ Carte albă: https://deapnetwork.whitepaper.dea.sg/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/BgwQjVNMWvt2d8CN51CsbniwRWyZ9H9HfHkEsvikeVuZ Cumpără DEP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DEAPcoin (DEP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DEAPcoin (DEP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 48.44M $ 48.44M $ 48.44M Ofertă totală: $ 29.89B $ 29.89B $ 29.89B Ofertă aflată în circulație: $ 29.89B $ 29.89B $ 29.89B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 48.44M $ 48.44M $ 48.44M Maxim dintotdeauna: $ 0.03312 $ 0.03312 $ 0.03312 Minim dintotdeauna: $ 0.000693517636480543 $ 0.000693517636480543 $ 0.000693517636480543 Preț curent: $ 0.0016205 $ 0.0016205 $ 0.0016205 Află mai mult despre prețul tokenului DEAPcoin (DEP)

Tokenomie pentru DEAPcoin (DEP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DEAPcoin (DEP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DEP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DEP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DEP, explorează prețul în direct al tokenului DEP!

Cum se cumpără DEP Te interesează să adaugi DEAPcoin (DEP) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DEP, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DEP pe MEXC!

Istoric de preț pentru DEAPcoin (DEP) Analiza istoricului de preț pentru DEP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DEP!

Predicție de preț pentru DEP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DEP? Pagina noastră de predicție de preț pentru DEP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DEP!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!