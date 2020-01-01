Tokenomie pentru DDMTOWN (DDMT) Descoperă informații cheie despre DDMTOWN (DDMT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre DDMTOWN (DDMT) DDMTOWN is the virtual reality of Dongdaemun Market, which is represented by a typical ecosystem of the future world that rapidly crosses the boundaries of regional, national, and virtual worlds by realizing the blockchain-based metaverse, WEB3.0. DDM TOWN is a complex metaverse platform built with Dongdaemun Cooperative, aiming to become a representative landmark of global fashion brands where reality and virtuality become one.By applying AR and VR, DDMTOWN seeks to connect sellers and consumers in the metaverse space and preserve the value of artists' copyrights and ownership through NFTs. In addition, you can purchase various clothes, accessories, NFTs, etc. with DDMT tokens inside the DDM TOWN metaverse. DDMTOWN is the virtual reality of Dongdaemun Market, which is represented by a typical ecosystem of the future world that rapidly crosses the boundaries of regional, national, and virtual worlds by realizing the blockchain-based metaverse, WEB3.0. DDM TOWN is a complex metaverse platform built with Dongdaemun Cooperative, aiming to become a representative landmark of global fashion brands where reality and virtuality become one.By applying AR and VR, DDMTOWN seeks to connect sellers and consumers in the metaverse space and preserve the value of artists' copyrights and ownership through NFTs. In addition, you can purchase various clothes, accessories, NFTs, etc. with DDMT tokens inside the DDM TOWN metaverse. Pagină de internet oficială: https://meta-ddmt.io/ Carte albă: https://whitepaper.ddm-town.com/ Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0x59536E645E5f394045049c38EA98aE45B4B0DEd2 Cumpără DDMT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru DDMTOWN (DDMT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru DDMTOWN (DDMT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 90.68M $ 90.68M $ 90.68M Maxim dintotdeauna: $ 1.192 $ 1.192 $ 1.192 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.09068 $ 0.09068 $ 0.09068 Află mai mult despre prețul tokenului DDMTOWN (DDMT)

Tokenomie pentru DDMTOWN (DDMT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru DDMTOWN (DDMT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri DDMT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri DDMT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru DDMT, explorează prețul în direct al tokenului DDMT!

Cum se cumpără DDMT Te interesează să adaugi DDMTOWN (DDMT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru DDMT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra DDMT pe MEXC!

Istoric de preț pentru DDMTOWN (DDMT) Analiza istoricului de preț pentru DDMT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru DDMT!

Predicție de preț pentru DDMT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta DDMT? Pagina noastră de predicție de preț pentru DDMT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul DDMT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!