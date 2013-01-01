Tokenomie pentru CryptoTradingFund (CTF) Descoperă informații cheie despre CryptoTradingFund (CTF), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CryptoTradingFund (CTF) A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases. A community-driven innovative Framework where your Rewards actively serve you, generating passive income through blockchain purchases. Pagină de internet oficială: https://www.ctftoken.com/ Carte albă: https://3cca1374-3ed3-4d3d-8356-c9e27385e8ac.usrfiles.com/ugd/3cca13_caa9fd9a093a4955bae234f53d655d29.pdf Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0x7B3bD12675c6B9d6993eB81283cb68E6eB9260b5 Cumpără CTF acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CryptoTradingFund (CTF) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CryptoTradingFund (CTF), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 977.03K $ 977.03K $ 977.03K Ofertă totală: $ 119.90M $ 119.90M $ 119.90M Ofertă aflată în circulație: $ 4.73M $ 4.73M $ 4.73M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 24.78M $ 24.78M $ 24.78M Maxim dintotdeauna: $ 1.888 $ 1.888 $ 1.888 Minim dintotdeauna: $ 0.000555272760428229 $ 0.000555272760428229 $ 0.000555272760428229 Preț curent: $ 0.2067 $ 0.2067 $ 0.2067 Află mai mult despre prețul tokenului CryptoTradingFund (CTF)

Tokenomie pentru CryptoTradingFund (CTF): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CryptoTradingFund (CTF) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CTF care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CTF care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CTF, explorează prețul în direct al tokenului CTF!

Cum se cumpără CTF Te interesează să adaugi CryptoTradingFund (CTF) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CTF, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CTF pe MEXC!

Istoric de preț pentru CryptoTradingFund (CTF) Analiza istoricului de preț pentru CTF ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CTF!

Predicție de preț pentru CTF Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CTF? Pagina noastră de predicție de preț pentru CTF combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CTF!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!