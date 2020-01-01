Tokenomie pentru cSigma Finance (CSIGMA) Descoperă informații cheie despre cSigma Finance (CSIGMA), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre cSigma Finance (CSIGMA) cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield. cSigma Finance is a decentralized finance (DeFi) protocol that tokenizes Private Credit on multiple blockchain networks and connects borrowers with Stablecoin lenders through an AI-driven process. Borrowers, once vetted and approved, set up permissioned and permissionless Vaults, in which lenders lend capital and generate yield. Pagină de internet oficială: https://www.csigma.finance/ Carte albă: https://csigma-edge.gitbook.io/csigma-edge Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x53162ec0adae49f21515bb8ca91534dd3872c8db Cumpără CSIGMA acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru cSigma Finance (CSIGMA) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru cSigma Finance (CSIGMA), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 10.05M $ 10.05M $ 10.05M Maxim dintotdeauna: $ 0.035 $ 0.035 $ 0.035 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.01005 $ 0.01005 $ 0.01005 Află mai mult despre prețul tokenului cSigma Finance (CSIGMA)

Tokenomie pentru cSigma Finance (CSIGMA): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru cSigma Finance (CSIGMA) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CSIGMA care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CSIGMA care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CSIGMA, explorează prețul în direct al tokenului CSIGMA!

Istoric de preț pentru cSigma Finance (CSIGMA) Analiza istoricului de preț pentru CSIGMA ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CSIGMA!

Predicție de preț pentru CSIGMA Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CSIGMA? Pagina noastră de predicție de preț pentru CSIGMA combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CSIGMA!

