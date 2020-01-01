Tokenomie pentru Crust Network (CRU) Descoperă informații cheie despre Crust Network (CRU), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Crust Network (CRU) Crust Network is a decentralized cloud storage provider which was designed to realize our three core values: decentralization, privacy, and assurance. Crust supports multiple storage-layer protocols such as IPFS, and exposes instant accessible on-chain storage functions to users. Crustʼs technical stack is also capable of supporting data manipulation and computing. Crust Network has three main functions: NFT and Metaverse Metadata storage, personal file storage, and Website/dApp hosting. Pagină de internet oficială: https://www.crust.network/ Carte albă: https://wiki.crust.network/en Explorator de blocuri: https://crust.subscan.io/

Tokenomie și analiză de preț pentru Crust Network (CRU) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Crust Network (CRU), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 952.94K $ 952.94K $ 952.94K Ofertă totală: $ 35.03M $ 35.03M $ 35.03M Ofertă aflată în circulație: $ 14.14M $ 14.14M $ 14.14M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.36M $ 2.36M $ 2.36M Maxim dintotdeauna: $ 2.7 $ 2.7 $ 2.7 Minim dintotdeauna: $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 $ 0.061462288244169196 Preț curent: $ 0.0674 $ 0.0674 $ 0.0674 Află mai mult despre prețul tokenului Crust Network (CRU)

Tokenomie pentru Crust Network (CRU): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Crust Network (CRU) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CRU care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CRU care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CRU, explorează prețul în direct al tokenului CRU!

Cum se cumpără CRU Te interesează să adaugi Crust Network (CRU) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CRU, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CRU pe MEXC!

Istoric de preț pentru Crust Network (CRU) Analiza istoricului de preț pentru CRU ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CRU!

Predicție de preț pentru CRU Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CRU? Pagina noastră de predicție de preț pentru CRU combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CRU!

