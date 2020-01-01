Tokenomie pentru CREPE (CREPE) Descoperă informații cheie despre CREPE (CREPE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CREPE (CREPE) 'Crepe is a project creating an AI-powered decentralized system for managing assets. The engine, PaaM™ (Planetary Augmented Asset Makerspace), allows users to convert various assets on Earth into tokens and share them. Financial experts can design unique products by combining assets with innovative strategies. Regular users can easily buy these products with a single click and start earning from the generated income. Pagină de internet oficială: https://crepe.fund/ Carte albă: https://bit.ly/3Q5QZSU Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0x5516d551af482b4eef4b909138d5e48e05a7f50a Cumpără CREPE acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CREPE (CREPE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CREPE (CREPE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.00M $ 1.00M $ 1.00M Maxim dintotdeauna: $ 0.13 $ 0.13 $ 0.13 Minim dintotdeauna: $ 0.000099954857258894 $ 0.000099954857258894 $ 0.000099954857258894 Preț curent: $ 0.0002003 $ 0.0002003 $ 0.0002003 Află mai mult despre prețul tokenului CREPE (CREPE)

Tokenomie pentru CREPE (CREPE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CREPE (CREPE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CREPE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CREPE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CREPE, explorează prețul în direct al tokenului CREPE!

Cum se cumpără CREPE Te interesează să adaugi CREPE (CREPE) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CREPE, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CREPE pe MEXC!

Istoric de preț pentru CREPE (CREPE) Analiza istoricului de preț pentru CREPE ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CREPE!

Predicție de preț pentru CREPE Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CREPE? Pagina noastră de predicție de preț pentru CREPE combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CREPE!

