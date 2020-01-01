Tokenomie pentru Clearpool (CPOOL) Descoperă informații cheie despre Clearpool (CPOOL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Clearpool (CPOOL) Clearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces. Clearpool is a Decentralized Capital Markets Ecosystem, where institutional borrowers can access unsecured loans directly from the DeFi ecosystem. Clearpool introduces a dynamic interest model driven by market supply and demand forces. Pagină de internet oficială: https://clearpool.finance/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/AeXrLftu8chuY4ctc6oDeG4dUx6Yr4aqeakUMFNvACdg

Tokenomie și analiză de preț pentru Clearpool (CPOOL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Clearpool (CPOOL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 105.30M $ 105.30M $ 105.30M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 818.95M $ 818.95M $ 818.95M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 128.58M $ 128.58M $ 128.58M Maxim dintotdeauna: $ 0.5921 $ 0.5921 $ 0.5921 Minim dintotdeauna: $ 0 $ 0 $ 0 Preț curent: $ 0.12858 $ 0.12858 $ 0.12858 Află mai mult despre prețul tokenului Clearpool (CPOOL)

Tokenomie pentru Clearpool (CPOOL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Clearpool (CPOOL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CPOOL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CPOOL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CPOOL, explorează prețul în direct al tokenului CPOOL!

Istoric de preț pentru Clearpool (CPOOL) Analiza istoricului de preț pentru CPOOL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CPOOL!

Predicție de preț pentru CPOOL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CPOOL? Pagina noastră de predicție de preț pentru CPOOL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CPOOL!

