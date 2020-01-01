Tokenomie pentru CORN (CORN) Descoperă informații cheie despre CORN (CORN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CORN (CORN) Welcome to Corn, a next-generation Ethereum Layer 2 network designed to unlock the full potential of Bitcoin. Corn offers a rich, Bitcoin-centric ecosystem powered by cutting-edge technologies, including Bitcorn (BTCN) as its gas token, the popCORN System for long-term incentives, and LayerZero for seamless cross-chain asset transfers. Built on Arbitrum Orbit, Corn brings unparalleled scalability and efficiency, with support for Stylus, enabling developers to use multiple programming languages for smart contract development. Pagină de internet oficială: https://usecorn.com/ Explorator de blocuri: https://cornscan.io/ Cumpără CORN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CORN (CORN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CORN (CORN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 44.91M $ 44.91M $ 44.91M Ofertă totală: $ 2.10B $ 2.10B $ 2.10B Ofertă aflată în circulație: $ 525.00M $ 525.00M $ 525.00M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 179.63M $ 179.63M $ 179.63M Maxim dintotdeauna: $ 0.2782 $ 0.2782 $ 0.2782 Minim dintotdeauna: $ 0.021066878137635373 $ 0.021066878137635373 $ 0.021066878137635373 Preț curent: $ 0.08554 $ 0.08554 $ 0.08554 Află mai mult despre prețul tokenului CORN (CORN)

Tokenomie pentru CORN (CORN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CORN (CORN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CORN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CORN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CORN, explorează prețul în direct al tokenului CORN!

Cum se cumpără CORN Te interesează să adaugi CORN (CORN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CORN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CORN pe MEXC!

Istoric de preț pentru CORN (CORN) Analiza istoricului de preț pentru CORN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CORN!

Predicție de preț pentru CORN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CORN? Pagina noastră de predicție de preț pentru CORN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CORN!

