Tokenomie pentru COQ INU (COQ) Descoperă informații cheie despre COQ INU (COQ), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real.

Informații despre COQ INU (COQ) Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life. Born from collective frenship, deeply rooted in memetics and humor, Coq Inu is not your average meme coin — it's a way of life. Pagină de internet oficială: https://www.coqinu.com/ Carte albă: https://medium.com/@wojaksatoshi/coq-inu-i-have-a-meme-1ccb9f29f52d Explorator de blocuri: https://snowtrace.io/token/0x420FcA0121DC28039145009570975747295f2329?chainId=43114 Cumpără COQ acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru COQ INU (COQ) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru COQ INU (COQ), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 34.09M $ 34.09M $ 34.09M Ofertă totală: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T Ofertă aflată în circulație: $ 69.42T $ 69.42T $ 69.42T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 34.09M $ 34.09M $ 34.09M Maxim dintotdeauna: $ 0.0000058 $ 0.0000058 $ 0.0000058 Minim dintotdeauna: $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 $ 0.000000000320111495 Preț curent: $ 0.000000491 $ 0.000000491 $ 0.000000491 Află mai mult despre prețul tokenului COQ INU (COQ)

Tokenomie pentru COQ INU (COQ): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru COQ INU (COQ) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri COQ care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri COQ care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru COQ, explorează prețul în direct al tokenului COQ!

Istoric de preț pentru COQ INU (COQ) Analiza istoricului de preț pentru COQ ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru COQ!

Predicție de preț pentru COQ Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta COQ? Pagina noastră de predicție de preț pentru COQ combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul COQ!

