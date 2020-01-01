Tokenomie pentru BRC20.COM (COM) Descoperă informații cheie despre BRC20.COM (COM), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BRC20.COM (COM) BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin. BRC20.com was formed to bring critical infrastructure to the BRC20 ecosystem. The team have already launched a dashboard platform as well as discovery tools tailored for the growing BRC20 ecosystem, as well as the .COM token - the first DeFi protocol on Bitcoin. Pagină de internet oficială: https://brc20.com/ Carte albă: https://brc20.com/wiki/com-project-overview Explorator de blocuri: https://ordinalswallet.com/inscription/5b097c9ea9ba59dfa2ce549729a6b896519c3b7a06be942a577b5838bfc05174i0 Cumpără COM acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BRC20.COM (COM) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BRC20.COM (COM), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 21.00M $ 21.00M $ 21.00M Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 315.80K $ 315.80K $ 315.80K Maxim dintotdeauna: $ 7.2 $ 7.2 $ 7.2 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.015038 $ 0.015038 $ 0.015038 Află mai mult despre prețul tokenului BRC20.COM (COM)

Tokenomie pentru BRC20.COM (COM): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BRC20.COM (COM) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri COM care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri COM care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru COM, explorează prețul în direct al tokenului COM!

Cum se cumpără COM Te interesează să adaugi BRC20.COM (COM) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru COM, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra COM pe MEXC!

Istoric de preț pentru BRC20.COM (COM) Analiza istoricului de preț pentru COM ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru COM!

Predicție de preț pentru COM Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta COM? Pagina noastră de predicție de preț pentru COM combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul COM!

