Informații despre COCORO (COCORO) COCORO is a meme coin. COCORO is a meme coin. Pagină de internet oficială: https://www.officialcocoro.com Explorator de blocuri: https://basescan.org/0x937a1cfaf0a3d9f5dc4d0927f72ee5e3e5f82a00 Cumpără COCORO acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru COCORO (COCORO) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru COCORO (COCORO), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M Ofertă totală: $ 797.49M $ 797.49M $ 797.49M Ofertă aflată în circulație: $ 797.25M $ 797.25M $ 797.25M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.03M $ 3.03M $ 3.03M Maxim dintotdeauna: $ 0.11787 $ 0.11787 $ 0.11787 Minim dintotdeauna: $ 0.003714736582322952 $ 0.003714736582322952 $ 0.003714736582322952 Preț curent: $ 0.0038 $ 0.0038 $ 0.0038 Află mai mult despre prețul tokenului COCORO (COCORO)

Tokenomie pentru COCORO (COCORO): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru COCORO (COCORO) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri COCORO care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri COCORO care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru COCORO, explorează prețul în direct al tokenului COCORO!

Istoric de preț pentru COCORO (COCORO) Analiza istoricului de preț pentru COCORO ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru COCORO!

Predicție de preț pentru COCORO Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta COCORO? Pagina noastră de predicție de preț pentru COCORO combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul COCORO!

