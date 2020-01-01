Tokenomie pentru Changer (CNG) Descoperă informații cheie despre Changer (CNG), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Changer (CNG) Changer allows users to seamlessly cross-chain swap between 10,000+ virtual assets. By combining the best of CeFi and DeFi, Changer will be the crypto one-stop shop for all users. Changer allows users to seamlessly cross-chain swap between 10,000+ virtual assets. By combining the best of CeFi and DeFi, Changer will be the crypto one-stop shop for all users. Pagină de internet oficială: https://cng.vc Carte albă: https://docs.cng.vc/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x5C1d9aA868a30795F92fAe903eDc9eFF269044bf Cumpără CNG acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Changer (CNG) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Changer (CNG), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 1.44M $ 1.44M $ 1.44M Maxim dintotdeauna: $ 0.12233 $ 0.12233 $ 0.12233 Minim dintotdeauna: $ 0.002182786033446447 $ 0.002182786033446447 $ 0.002182786033446447 Preț curent: $ 0.007186 $ 0.007186 $ 0.007186 Află mai mult despre prețul tokenului Changer (CNG)

Tokenomie pentru Changer (CNG): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Changer (CNG) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CNG care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CNG care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CNG, explorează prețul în direct al tokenului CNG!

Cum se cumpără CNG Te interesează să adaugi Changer (CNG) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CNG, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CNG pe MEXC!

Istoric de preț pentru Changer (CNG) Analiza istoricului de preț pentru CNG ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CNG!

Predicție de preț pentru CNG Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CNG? Pagina noastră de predicție de preț pentru CNG combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CNG!

