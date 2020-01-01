Tokenomie pentru CEEK (CEEK) Descoperă informații cheie despre CEEK (CEEK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CEEK (CEEK) Virtual Concerts, Live Music, Live Sports, 360VR Streaming Platform on Blockchain. Connect with stars, go behind the scenes, 4dHeadphones livestreaming & VR Virtual Concerts, Live Music, Live Sports, 360VR Streaming Platform on Blockchain. Connect with stars, go behind the scenes, 4dHeadphones livestreaming & VR Pagină de internet oficială: https://www.ceek.io/ Carte albă: https://www.dropbox.com/s/ddvk4kkctjfwzl7/CEEK_Virtual%20Reality%20TGE%20White%20Paper_V4.pdf?dl=0 Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xb056c38f6b7dc4064367403e26424cd2c60655e1 Cumpără CEEK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CEEK (CEEK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CEEK (CEEK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 6.66M $ 6.66M $ 6.66M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 805.72M $ 805.72M $ 805.72M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.27M $ 8.27M $ 8.27M Maxim dintotdeauna: $ 1.2 $ 1.2 $ 1.2 Minim dintotdeauna: $ 0.000948043686336 $ 0.000948043686336 $ 0.000948043686336 Preț curent: $ 0.008265 $ 0.008265 $ 0.008265 Află mai mult despre prețul tokenului CEEK (CEEK)

Tokenomie pentru CEEK (CEEK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CEEK (CEEK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CEEK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CEEK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CEEK, explorează prețul în direct al tokenului CEEK!

Cum se cumpără CEEK Te interesează să adaugi CEEK (CEEK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CEEK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CEEK pe MEXC!

Istoric de preț pentru CEEK (CEEK) Analiza istoricului de preț pentru CEEK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CEEK!

Predicție de preț pentru CEEK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CEEK? Pagina noastră de predicție de preț pentru CEEK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CEEK!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!