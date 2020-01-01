Tokenomie pentru A Hunters Dream (CAW) Descoperă informații cheie despre A Hunters Dream (CAW), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre A Hunters Dream (CAW) A Hunters Dream is a decentralized financial payment network that rebuilds the traditional payment stack on the blockchain. It utilizes a basket of fiat-pegged stablecoins, algorithmically stabilized by its reserve currency CAW, to facilitate programmable payments and open financial infrastructure development. Pagină de internet oficială: https://caw.is/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xf3b9569F82B18aEf890De263B84189bd33EBe452 Cumpără CAW acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru A Hunters Dream (CAW) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru A Hunters Dream (CAW), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 666.67T $ 666.67T $ 666.67T Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 53.81M $ 53.81M $ 53.81M Maxim dintotdeauna: $ 0.000000186 $ 0.000000186 $ 0.000000186 Minim dintotdeauna: $ 0.000000029914424298 $ 0.000000029914424298 $ 0.000000029914424298 Preț curent: $ 0.00000008071 $ 0.00000008071 $ 0.00000008071 Află mai mult despre prețul tokenului A Hunters Dream (CAW)

Tokenomie pentru A Hunters Dream (CAW): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru A Hunters Dream (CAW) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CAW care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CAW care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CAW, explorează prețul în direct al tokenului CAW!

Cum se cumpără CAW Te interesează să adaugi A Hunters Dream (CAW) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CAW, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CAW pe MEXC!

Istoric de preț pentru A Hunters Dream (CAW) Analiza istoricului de preț pentru CAW ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CAW!

Predicție de preț pentru CAW Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CAW? Pagina noastră de predicție de preț pentru CAW combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CAW!

