Tokenomie pentru Catcoin (CATCOIN) Descoperă informații cheie despre Catcoin (CATCOIN), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Catcoin (CATCOIN) Catcoin is a cat theme token that focuses on community decentralisation and adoption. $CATCOIN is designed to make memeCoins great again. Zero taxes, LP locked, $CATCOIN is for the people, always. Fueled by pure meme power, $CATCOIN will lead the way. Catcoin is a cat theme token that focuses on community decentralisation and adoption. $CATCOIN is designed to make memeCoins great again. Zero taxes, LP locked, $CATCOIN is for the people, always. Fueled by pure meme power, $CATCOIN will lead the way. Pagină de internet oficială: https://catcoin.com Carte albă: https://docs.catcoin.com Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/7hWcHohzwtLddDUG81H2PkWq6KEkMtSDNkYXsso18Fy3 Cumpără CATCOIN acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Catcoin (CATCOIN) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Catcoin (CATCOIN), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 4.50M $ 4.50M $ 4.50M Ofertă totală: $ 50,000.00T $ 50,000.00T $ 50,000.00T Ofertă aflată în circulație: $ 50,000.00T $ 50,000.00T $ 50,000.00T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 4.50M $ 4.50M $ 4.50M Maxim dintotdeauna: $ 0.000000001445 $ 0.000000001445 $ 0.000000001445 Minim dintotdeauna: $ 0.00000000000011624 $ 0.00000000000011624 $ 0.00000000000011624 Preț curent: $ 0.00000000009 $ 0.00000000009 $ 0.00000000009 Află mai mult despre prețul tokenului Catcoin (CATCOIN)

Tokenomie pentru Catcoin (CATCOIN): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Catcoin (CATCOIN) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CATCOIN care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CATCOIN care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CATCOIN, explorează prețul în direct al tokenului CATCOIN!

Cum se cumpără CATCOIN Te interesează să adaugi Catcoin (CATCOIN) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CATCOIN, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CATCOIN pe MEXC!

Istoric de preț pentru Catcoin (CATCOIN) Analiza istoricului de preț pentru CATCOIN ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CATCOIN!

Predicție de preț pentru CATCOIN Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CATCOIN? Pagina noastră de predicție de preț pentru CATCOIN combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CATCOIN!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!