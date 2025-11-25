Ce este CARFI

Informații de preț pentru CARFI

Tokenomie pentru CarFi (CARFI) Descoperă informații cheie despre CarFi (CARFI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Tokenomie și analiză de preț pentru CarFi (CARFI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CarFi (CARFI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 100.00M $ 100.00M $ 100.00M Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 66.05M $ 66.05M $ 66.05M Maxim dintotdeauna: $ 0.93 $ 0.93 $ 0.93 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.6605 $ 0.6605 $ 0.6605 Află mai mult despre prețul tokenului CarFi (CARFI) Cumpără CARFI acum!

Informații despre CarFi (CARFI) CarFi is an infrastructure platform designed for the issuance and trading of Real World Assets (RWA), enabling on-chain representation, verification, and circulation of various legally enforceable real-world assets. CarFi is an infrastructure platform designed for the issuance and trading of Real World Assets (RWA), enabling on-chain representation, verification, and circulation of various legally enforceable real-world assets. Pagină de internet oficială: https://carfi.network/ Carte albă: https://carfi.gitbook.io/carfi Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0xeb3ad5b73f1902a6efd93f5cd722c99fa59b861e

Tokenomie pentru CarFi (CARFI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CarFi (CARFI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CARFI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CARFI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CARFI, explorează prețul în direct al tokenului CARFI!

Cum se cumpără CARFI Te interesează să adaugi CarFi (CARFI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru CARFI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra CARFI pe MEXC! Istoric de preț pentru CarFi (CARFI) Analiza istoricului de preț pentru CARFI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CARFI! Predicție de preț pentru CARFI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CARFI? Pagina noastră de predicție de preț pentru CARFI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CARFI!

