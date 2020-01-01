Tokenomie pentru Capverse (CAP) Descoperă informații cheie despre Capverse (CAP), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Capverse (CAP) Capverse is a unique game combining “Play-to-earn” and “”Invite-to-earn” that focuses on raising and battling digital pets in an Intergalactic background. Capverse is a unique game combining “Play-to-earn” and “”Invite-to-earn” that focuses on raising and battling digital pets in an Intergalactic background. Pagină de internet oficială: https://capverse.game/ Carte albă: https://capverse.gitbook.io/capverse-game Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x5cc81ea325e9ff9d496f4997750b8f6667f1c63c Cumpără CAP acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Capverse (CAP) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Capverse (CAP), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 Ofertă totală: $ 200.00M $ 200.00M $ 200.00M Ofertă aflată în circulație: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (Fully Diluted Valuation): $ 21.51M $ 21.51M $ 21.51M Maxim dintotdeauna: $ 0.85296 $ 0.85296 $ 0.85296 Minim dintotdeauna: $ 0.016317247952418467 $ 0.016317247952418467 $ 0.016317247952418467 Preț curent: $ 0.10755 $ 0.10755 $ 0.10755 Află mai mult despre prețul tokenului Capverse (CAP)

Tokenomie pentru Capverse (CAP): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Capverse (CAP) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri CAP care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri CAP care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru CAP, explorează prețul în direct al tokenului CAP!

Istoric de preț pentru Capverse (CAP) Analiza istoricului de preț pentru CAP ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru CAP!

Predicție de preț pentru CAP Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta CAP? Pagina noastră de predicție de preț pentru CAP combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul CAP!

