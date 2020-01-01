Tokenomie pentru Baanx (BXX) Descoperă informații cheie despre Baanx (BXX), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Baanx (BXX) BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“ BXX isn’t just a token – it’s the driving force behind the Baanx ecosystem. With a clear mission to provide a unique utility that allows individuals, communities and businesses to get more out of their crypto. " DON’T JUST STAKE. STAKE WITH BXX UTILITY Staking BXX on the CL Card platform not only lets you earn a passive income, but you can also unlock increased limits of interest-free spending and higher LTV package“ Pagină de internet oficială: https://www.baanx.com/ Carte albă: https://global-uploads.webflow.com/5f7ac868eff61848f2194913/60dec119911703447b1cf11e_Baanx.com_white_paper_2.0.4.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/address/0x6b1a8f210ec6b7b6643cea3583fb0c079f367898 Cumpără BXX acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Baanx (BXX) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Baanx (BXX), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 7.86M $ 7.86M $ 7.86M Ofertă totală: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ofertă aflată în circulație: $ 238.95M $ 238.95M $ 238.95M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.22M $ 8.22M $ 8.22M Maxim dintotdeauna: $ 2.4499 $ 2.4499 $ 2.4499 Minim dintotdeauna: $ 0.006184521157889584 $ 0.006184521157889584 $ 0.006184521157889584 Preț curent: $ 0.032893 $ 0.032893 $ 0.032893 Află mai mult despre prețul tokenului Baanx (BXX)

Tokenomie pentru Baanx (BXX): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Baanx (BXX) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BXX care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BXX care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BXX, explorează prețul în direct al tokenului BXX!

Cum se cumpără BXX Te interesează să adaugi Baanx (BXX) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BXX, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BXX pe MEXC!

Istoric de preț pentru Baanx (BXX) Analiza istoricului de preț pentru BXX ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BXX!

Predicție de preț pentru BXX Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BXX? Pagina noastră de predicție de preț pentru BXX combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BXX!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!