Tokenomie pentru Pepe Buldak (BUL) Descoperă informații cheie despre Pepe Buldak (BUL), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Pepe Buldak (BUL) Pepe Buldak is a meme-driven crypto project that fuses blockchain technology with K-content and real-world utility through its Open Franchise Protocol (OFP). Founded by a team of crypto enthusiasts and industry veterans, Pepe Buldak blends meme culture with a franchise ecosystem, enabling brands to operate in a transparent, decentralized model. Core components of the ecosystem include Shiba Gimbab NFTs, Dogepoki, and strategic staking and burn events designed to enhance token value. Pagină de internet oficială: https://pepebuldak.io/ Carte albă: https://pepebuldak.io/whitepaper.pdf Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x99d6ed75cddc1e47527613a4ce7c4a0a3526f183 Cumpără BUL acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Pepe Buldak (BUL) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Pepe Buldak (BUL), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: -- -- -- Ofertă totală: $ 3.07T $ 3.07T $ 3.07T Ofertă aflată în circulație: -- -- -- FDV (Fully Diluted Valuation): $ 583.11K $ 583.11K $ 583.11K Maxim dintotdeauna: $ 0.000003762 $ 0.000003762 $ 0.000003762 Minim dintotdeauna: -- -- -- Preț curent: $ 0.00000019 $ 0.00000019 $ 0.00000019 Află mai mult despre prețul tokenului Pepe Buldak (BUL)

Tokenomie pentru Pepe Buldak (BUL): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Pepe Buldak (BUL) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BUL care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BUL care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BUL, explorează prețul în direct al tokenului BUL!

Cum se cumpără BUL Te interesează să adaugi Pepe Buldak (BUL) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BUL, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BUL pe MEXC!

Istoric de preț pentru Pepe Buldak (BUL) Analiza istoricului de preț pentru BUL ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BUL!

Predicție de preț pentru BUL Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BUL? Pagina noastră de predicție de preț pentru BUL combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BUL!

