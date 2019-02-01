Tokenomie pentru BitTorrent (BTT) Descoperă informații cheie despre BitTorrent (BTT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BitTorrent (BTT) Many internet users today are familiar with the BitTorrent peer-to-peer protocol invented by Bram Cohen that powers the torrent clients used around the world today. With BitTorrent (BTT), a TRC-10 utility token based on the TRON blockchain, BitTorrent extends its familiar protocol to create a token-based economy for networking, bandwidth, and storage resources on the existing BitTorrent network, thus providing a way for network participants to capture the value of sharing bandwidth and storage. Pagină de internet oficială: https://bt.io/ Carte albă: https://www.bittorrent.com/btt/btt-docs/BitTorrent_(BTT)_White_Paper_v0.8.7_Feb_2019.pdf Explorator de blocuri: https://tronscan.org/#/token20/TAFjULxiVgT4qWk6UZwjqwZXTSaGaqnVp4 Cumpără BTT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BitTorrent (BTT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BitTorrent (BTT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 569.06M $ 569.06M $ 569.06M Ofertă totală: $ 990.00T $ 990.00T $ 990.00T Ofertă aflată în circulație: $ 986.06T $ 986.06T $ 986.06T FDV (Fully Diluted Valuation): $ 571.33M $ 571.33M $ 571.33M Maxim dintotdeauna: $ 0.0136306 $ 0.0136306 $ 0.0136306 Minim dintotdeauna: $ 0.000000365670530465 $ 0.000000365670530465 $ 0.000000365670530465 Preț curent: $ 0.0000005771 $ 0.0000005771 $ 0.0000005771 Află mai mult despre prețul tokenului BitTorrent (BTT)

Tokenomie pentru BitTorrent (BTT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BitTorrent (BTT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BTT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BTT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BTT, explorează prețul în direct al tokenului BTT!

Cum se cumpără BTT Te interesează să adaugi BitTorrent (BTT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BTT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BTT pe MEXC!

Istoric de preț pentru BitTorrent (BTT) Analiza istoricului de preț pentru BTT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BTT!

Predicție de preț pentru BTT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BTT? Pagina noastră de predicție de preț pentru BTT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BTT!

