Informații despre Broccoli (BROCCOLIF3B) The first Broccoli（CZ’s dog） on Four.meme The first Broccoli（CZ’s dog） on Four.meme Pagină de internet oficială: https://firstbroccoli.com/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x12B4356C65340Fb02cdff01293F95FEBb1512F3b Cumpără BROCCOLIF3B acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Broccoli (BROCCOLIF3B) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Broccoli (BROCCOLIF3B), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 9.84M $ 9.84M $ 9.84M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 9.84M $ 9.84M $ 9.84M Maxim dintotdeauna: $ 0.120571 $ 0.120571 $ 0.120571 Minim dintotdeauna: $ 0.002153616438246692 $ 0.002153616438246692 $ 0.002153616438246692 Preț curent: $ 0.009844 $ 0.009844 $ 0.009844 Află mai mult despre prețul tokenului Broccoli (BROCCOLIF3B)

Tokenomie pentru Broccoli (BROCCOLIF3B): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Broccoli (BROCCOLIF3B) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BROCCOLIF3B care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BROCCOLIF3B care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BROCCOLIF3B, explorează prețul în direct al tokenului BROCCOLIF3B!

Istoric de preț pentru Broccoli (BROCCOLIF3B) Analiza istoricului de preț pentru BROCCOLIF3B ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BROCCOLIF3B!

