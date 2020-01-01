Tokenomie pentru CZ S DOG (BROCCOLI) Descoperă informații cheie despre CZ S DOG (BROCCOLI), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre CZ S DOG (BROCCOLI) Official CZ's dog Official CZ's dog Pagină de internet oficială: https://broccoli714.cc/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x6d5ad1592ed9d6d1df9b93c793ab759573ed6714 Cumpără BROCCOLI acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru CZ S DOG (BROCCOLI) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru CZ S DOG (BROCCOLI), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 26.76M $ 26.76M $ 26.76M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 972.20M $ 972.20M $ 972.20M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 27.53M $ 27.53M $ 27.53M Maxim dintotdeauna: $ 0.28876 $ 0.28876 $ 0.28876 Minim dintotdeauna: $ 0.018913139385213704 $ 0.018913139385213704 $ 0.018913139385213704 Preț curent: $ 0.02753 $ 0.02753 $ 0.02753 Află mai mult despre prețul tokenului CZ S DOG (BROCCOLI)

Structura în profunzime a tokenului CZ S DOG (BROCCOLI) Explorează în amănunt modul în care sunt emise, alocate și deblocate tokenuri BROCCOLI. Această secțiune evidențiază aspectele cheie ale structurii economice a jetoanelor: utilitatea, stimulentele și dobândirea. Overview As of the latest available data, there is no official, detailed documentation or public disclosure regarding the token economics of "Broccoli 714" that covers all requested aspects (issuance mechanism, allocation mechanism, usage and incentive mechanism, locking mechanism, and unlocking time). The available information is limited to market activity and exchange listings, with no verifiable technical or economic breakdown from the project team or reputable research sources. 1. Issuance Mechanism No official data is available on how Broccoli 714 tokens are issued (e.g., fixed supply, inflationary, deflationary, or performance-based/KPI-driven models).

is available on how Broccoli 714 tokens are issued (e.g., fixed supply, inflationary, deflationary, or performance-based/KPI-driven models). There is no evidence of a whitepaper or technical documentation outlining the minting or emission schedule. 2. Allocation Mechanism No public allocation table or breakdown exists for Broccoli 714.

or breakdown exists for Broccoli 714. There is no information on how tokens are distributed among team, investors, community, ecosystem, or other categories.

No vesting or reserve details are disclosed. 3. Usage and Incentive Mechanism Broccoli 714 is described as a meme coin and is primarily traded for speculative purposes.

and is primarily traded for speculative purposes. There is no evidence of utility functions such as governance, staking, fee discounts, or protocol-specific rewards.

of utility functions such as governance, staking, fee discounts, or protocol-specific rewards. No incentive programs (e.g., liquidity mining, staking rewards, or airdrops) have been publicly announced or documented. 4. Locking Mechanism No locking or vesting mechanism has been disclosed for Broccoli 714.

has been disclosed for Broccoli 714. There is no information on whether tokens are subject to time-based, price-based, or event-based locks for any allocation category. 5. Unlocking Time No unlock schedule or vesting timeline is available.

or vesting timeline is available. There is no data on when or how tokens become liquid or transferable for any stakeholder group. 6. Market Context and Observations Broccoli 714 experienced a price surge following Binance listing and the introduction of perpetual contracts , which increased liquidity and trading opportunities.

, which increased liquidity and trading opportunities. The token remains highly volatile and is primarily driven by speculative trading and exchange activity .

. There is no evidence of a structured economic model, governance process, or long-term incentive alignment for holders. 7. Summary Table Aspect Broccoli 714 Status Issuance Mechanism Not disclosed Allocation Mechanism Not disclosed Usage/Incentive Meme coin, speculative trading Locking Mechanism Not disclosed Unlocking Time Not disclosed 8. Implications and Risks Lack of transparency : The absence of a published tokenomics model or technical documentation increases risk for investors and users.

: The absence of a published tokenomics model or technical documentation increases risk for investors and users. Speculative nature : Without clear utility or incentive mechanisms, Broccoli 714 functions as a speculative asset, subject to high volatility and market manipulation.

: Without clear utility or incentive mechanisms, Broccoli 714 functions as a speculative asset, subject to high volatility and market manipulation. No long-term alignment : The lack of vesting, locking, or structured allocation suggests no built-in mechanisms to align the interests of the team, community, or investors over time.

: The lack of vesting, locking, or structured allocation suggests no built-in mechanisms to align the interests of the team, community, or investors over time. Market-driven value: Price and liquidity are currently driven by exchange listings and trading activity, not by fundamental economic design. 9. Actionable Insights Exercise caution : Potential participants should be aware of the high-risk, speculative nature of Broccoli 714 due to the lack of transparent tokenomics.

: Potential participants should be aware of the high-risk, speculative nature of Broccoli 714 due to the lack of transparent tokenomics. Monitor for updates : If the project team releases a whitepaper or technical documentation in the future, reassess the token's economic model and risk profile.

: If the project team releases a whitepaper or technical documentation in the future, reassess the token's economic model and risk profile. Compare with established projects: For reference, leading projects typically publish detailed tokenomics, including issuance, allocation, usage, and vesting schedules, which are critical for evaluating long-term sustainability. 10. Conclusion Broccoli 714 currently lacks any publicly available, verifiable token economics documentation. All aspects of its economic design—including issuance, allocation, usage, locking, and unlocking—remain undisclosed. The token's value is driven by speculative trading and exchange activity, not by a transparent or sustainable economic model. This presents significant risks and uncertainties for all participants.

Tokenomie pentru CZ S DOG (BROCCOLI): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru CZ S DOG (BROCCOLI) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BROCCOLI care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BROCCOLI care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BROCCOLI, explorează prețul în direct al tokenului BROCCOLI!

Cum se cumpără BROCCOLI Te interesează să adaugi CZ S DOG (BROCCOLI) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BROCCOLI, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BROCCOLI pe MEXC!

Istoric de preț pentru CZ S DOG (BROCCOLI) Analiza istoricului de preț pentru BROCCOLI ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BROCCOLI!

Predicție de preț pentru BROCCOLI Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BROCCOLI? Pagina noastră de predicție de preț pentru BROCCOLI combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BROCCOLI!

