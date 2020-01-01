Tokenomie pentru REDBRICK (BRIC) Descoperă informații cheie despre REDBRICK (BRIC), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre REDBRICK (BRIC) Redbrick is an AI-powered Web3 content platform that enables users to easily create, publish, and monetize games and applications. It offers a suite of tools and services designed to simplify the development process and foster a vibrant creator economy. Redbrick is an AI-powered Web3 content platform that enables users to easily create, publish, and monetize games and applications. It offers a suite of tools and services designed to simplify the development process and foster a vibrant creator economy. Pagină de internet oficială: https://redbrick.land Carte albă: https://docs.redbrick.land/ Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0xb40f2e5291c3Db45AbB0Ca8DF76F1C21E9f112a9 Cumpără BRIC acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru REDBRICK (BRIC) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru REDBRICK (BRIC), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.99M $ 1.99M $ 1.99M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 235.11M $ 235.11M $ 235.11M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 8.48M $ 8.48M $ 8.48M Maxim dintotdeauna: $ 0.0855 $ 0.0855 $ 0.0855 Minim dintotdeauna: $ 0.006272595640903393 $ 0.006272595640903393 $ 0.006272595640903393 Preț curent: $ 0.008483 $ 0.008483 $ 0.008483 Află mai mult despre prețul tokenului REDBRICK (BRIC)

Tokenomie pentru REDBRICK (BRIC): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru REDBRICK (BRIC) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BRIC care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BRIC care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BRIC, explorează prețul în direct al tokenului BRIC!

Istoric de preț pentru REDBRICK (BRIC) Analiza istoricului de preț pentru BRIC ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BRIC!

Predicție de preț pentru BRIC Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BRIC? Pagina noastră de predicție de preț pentru BRIC combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BRIC!

