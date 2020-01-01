Tokenomie pentru BONE SHIBASWAP (BONE) Descoperă informații cheie despre BONE SHIBASWAP (BONE), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BONE SHIBASWAP (BONE) BONE is a governance token of Shibaswap ecosystem which will allow the #ShibArmy to vote on upcoming proposals. The more BONE the user holds, the more weight their vote carries in these future endeavours. BONE has 250,000,000 tokens, and is designed to fit perfectly between the previous two tokens in regards to circulation supply. Pagină de internet oficială: https://www.shibatoken.com/ Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x9813037ee2218799597d83D4a5B6F3b6778218d9

Tokenomie și analiză de preț pentru BONE SHIBASWAP (BONE) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BONE SHIBASWAP (BONE), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 31.34M $ 31.34M $ 31.34M Ofertă totală: $ 250.00M $ 250.00M $ 250.00M Ofertă aflată în circulație: $ 229.92M $ 229.92M $ 229.92M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 34.08M $ 34.08M $ 34.08M Maxim dintotdeauna: $ 2.39 $ 2.39 $ 2.39 Minim dintotdeauna: $ 0.1306348809765418 $ 0.1306348809765418 $ 0.1306348809765418 Preț curent: $ 0.1363 $ 0.1363 $ 0.1363 Află mai mult despre prețul tokenului BONE SHIBASWAP (BONE)

Tokenomie pentru BONE SHIBASWAP (BONE): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BONE SHIBASWAP (BONE) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BONE care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BONE care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BONE, explorează prețul în direct al tokenului BONE!

