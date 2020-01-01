Tokenomie pentru BOOK OF MEME (BOME) Descoperă informații cheie despre BOOK OF MEME (BOME), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BOOK OF MEME (BOME) BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain BOOK OF MEME is a meme coin on Solana Chain Pagină de internet oficială: https://llwapirxnupqu7xw2fspfidormcfar7ek2yp65nu7k5opjwhdywq.arweave.net/WuwHojdtHwp-9tFk8qBuiwRQR-RWsP91tPq656bHHi0 Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/ukHH6c7mMyiWCf1b9pnWe25TSpkDDt3H5pQZgZ74J82 Cumpără BOME acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BOOK OF MEME (BOME) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BOOK OF MEME (BOME), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 114.20M $ 114.20M $ 114.20M Ofertă totală: $ 68.92B $ 68.92B $ 68.92B Ofertă aflată în circulație: $ 68.92B $ 68.92B $ 68.92B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 114.20M $ 114.20M $ 114.20M Maxim dintotdeauna: $ 0.03 $ 0.03 $ 0.03 Minim dintotdeauna: $ 0.000134385659659206 $ 0.000134385659659206 $ 0.000134385659659206 Preț curent: $ 0.0016571 $ 0.0016571 $ 0.0016571 Află mai mult despre prețul tokenului BOOK OF MEME (BOME)

Tokenomie pentru BOOK OF MEME (BOME): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BOOK OF MEME (BOME) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BOME care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BOME care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BOME, explorează prețul în direct al tokenului BOME!

Cum se cumpără BOME Te interesează să adaugi BOOK OF MEME (BOME) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BOME, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BOME pe MEXC!

Istoric de preț pentru BOOK OF MEME (BOME) Analiza istoricului de preț pentru BOME ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BOME!

Predicție de preț pentru BOME Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BOME? Pagina noastră de predicție de preț pentru BOME combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BOME!

