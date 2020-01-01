Tokenomie pentru Bitboard (BITBOARD) Descoperă informații cheie despre Bitboard (BITBOARD), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Bitboard (BITBOARD) BITBOARD is a space for stars and fans, and a platform that connects to online star spaces around the world where various services already exist. BITBOARD is a space for stars and fans, and a platform that connects to online star spaces around the world where various services already exist. Pagină de internet oficială: https://bitboard.top/ Carte albă: https://ktoss-organization.gitbook.io/bitboards-whitepaper Explorator de blocuri: https://polygonscan.com/token/0x4f7cc8ef14f3dc76ee2fb60028749e1b61cea162 Cumpără BITBOARD acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Bitboard (BITBOARD) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Bitboard (BITBOARD), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 8.70M $ 8.70M $ 8.70M Ofertă totală: $ 8.10B $ 8.10B $ 8.10B Ofertă aflată în circulație: $ 4.41B $ 4.41B $ 4.41B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 15.99M $ 15.99M $ 15.99M Maxim dintotdeauna: $ 0.2493 $ 0.2493 $ 0.2493 Minim dintotdeauna: $ 0.000066883793567678 $ 0.000066883793567678 $ 0.000066883793567678 Preț curent: $ 0.0019744 $ 0.0019744 $ 0.0019744 Află mai mult despre prețul tokenului Bitboard (BITBOARD)

Tokenomie pentru Bitboard (BITBOARD): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Bitboard (BITBOARD) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BITBOARD care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BITBOARD care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BITBOARD, explorează prețul în direct al tokenului BITBOARD!

Cum se cumpără BITBOARD Te interesează să adaugi Bitboard (BITBOARD) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BITBOARD, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BITBOARD pe MEXC!

Istoric de preț pentru Bitboard (BITBOARD) Analiza istoricului de preț pentru BITBOARD ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BITBOARD!

Predicție de preț pentru BITBOARD Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BITBOARD? Pagina noastră de predicție de preț pentru BITBOARD combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BITBOARD!

