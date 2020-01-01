Tokenomie pentru BICITY AI PROJECTS (BICITY) Descoperă informații cheie despre BICITY AI PROJECTS (BICITY), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre BICITY AI PROJECTS (BICITY) BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology. BICITY is a leading firm that uses AI to create articles, visuals, edit images, and produce sound-related projects, revolutionizing digital content creation with advanced technology. Pagină de internet oficială: https://www.bicity.com Carte albă: https://app.bicity.com/white-paper Explorator de blocuri: https://bscscan.com/token/0x6Fa9C0EE8a1F237466bB9CAc8466bFA2aA63A978 Cumpără BICITY acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru BICITY AI PROJECTS (BICITY) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru BICITY AI PROJECTS (BICITY), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.57M $ 1.57M $ 1.57M Ofertă totală: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B Ofertă aflată în circulație: $ 4.17B $ 4.17B $ 4.17B FDV (Fully Diluted Valuation): $ 3.75M $ 3.75M $ 3.75M Maxim dintotdeauna: $ 1.1429 $ 1.1429 $ 1.1429 Minim dintotdeauna: $ 0.000365535886689416 $ 0.000365535886689416 $ 0.000365535886689416 Preț curent: $ 0.0003753 $ 0.0003753 $ 0.0003753 Află mai mult despre prețul tokenului BICITY AI PROJECTS (BICITY)

Tokenomie pentru BICITY AI PROJECTS (BICITY): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru BICITY AI PROJECTS (BICITY) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BICITY care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BICITY care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BICITY, explorează prețul în direct al tokenului BICITY!

Cum se cumpără BICITY Te interesează să adaugi BICITY AI PROJECTS (BICITY) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BICITY, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BICITY pe MEXC!

Istoric de preț pentru BICITY AI PROJECTS (BICITY) Analiza istoricului de preț pentru BICITY ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BICITY!

Predicție de preț pentru BICITY Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BICITY? Pagina noastră de predicție de preț pentru BICITY combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BICITY!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!