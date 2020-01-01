Tokenomie pentru Brazil National Fan (BFT) Descoperă informații cheie despre Brazil National Fan (BFT), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Brazil National Fan (BFT) The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences. The Brazilian National Football Team Fan Token is designed to revolutionize fan experiences. With Token, the Brazilian National Football Team offers fans the opportunity to participate in exclusive surveys and events, create a digital collection, purchase NFT, receive fan awards, and participate in games and task attributes linked to roles and great experiences. Pagină de internet oficială: https://www.bitci.com/ Explorator de blocuri: https://bitciexp.bitcichain.com/ Cumpără BFT acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Brazil National Fan (BFT) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Brazil National Fan (BFT), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 603.04K $ 603.04K $ 603.04K Ofertă totală: $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M Ofertă aflată în circulație: $ 28.77M $ 28.77M $ 28.77M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.10M $ 2.10M $ 2.10M Maxim dintotdeauna: $ 1.7586 $ 1.7586 $ 1.7586 Minim dintotdeauna: $ 0.008904049261934482 $ 0.008904049261934482 $ 0.008904049261934482 Preț curent: $ 0.020959 $ 0.020959 $ 0.020959 Află mai mult despre prețul tokenului Brazil National Fan (BFT)

Tokenomie pentru Brazil National Fan (BFT): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Brazil National Fan (BFT) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BFT care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BFT care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BFT, explorează prețul în direct al tokenului BFT!

Cum se cumpără BFT Te interesează să adaugi Brazil National Fan (BFT) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BFT, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BFT pe MEXC!

Istoric de preț pentru Brazil National Fan (BFT) Analiza istoricului de preț pentru BFT ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BFT!

Predicție de preț pentru BFT Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BFT? Pagina noastră de predicție de preț pentru BFT combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BFT!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!