Tokenomie pentru Baby Shark Meme (BABYSHARK) Descoperă informații cheie despre Baby Shark Meme (BABYSHARK), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Baby Shark Meme (BABYSHARK) Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience. Baby Shark Crypto is a Web3 meme coin that brings the iconic Baby Shark character into the blockchain world. With NFTs, games, and tokenomics, it engages over 1 billion fans in a fun, decentralized community, combining entertainment and crypto to create a unique digital experience. Pagină de internet oficială: https://babysharkmeme.io/ Explorator de blocuri: https://solscan.io/token/8nKP8Vc72pRZB6bhCy8D1UYf6ZjwYT859i6awyinpump Cumpără BABYSHARK acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Baby Shark Meme (BABYSHARK) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Baby Shark Meme (BABYSHARK), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.87M $ 1.87M $ 1.87M Ofertă totală: $ 1000.00M $ 1000.00M $ 1000.00M Ofertă aflată în circulație: $ 849.35M $ 849.35M $ 849.35M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 2.20M $ 2.20M $ 2.20M Maxim dintotdeauna: $ 0.285 $ 0.285 $ 0.285 Minim dintotdeauna: $ 0.000837027518705513 $ 0.000837027518705513 $ 0.000837027518705513 Preț curent: $ 0.002197 $ 0.002197 $ 0.002197 Află mai mult despre prețul tokenului Baby Shark Meme (BABYSHARK)

Tokenomie pentru Baby Shark Meme (BABYSHARK): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Baby Shark Meme (BABYSHARK) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri BABYSHARK care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri BABYSHARK care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru BABYSHARK, explorează prețul în direct al tokenului BABYSHARK!

Cum se cumpără BABYSHARK Te interesează să adaugi Baby Shark Meme (BABYSHARK) în portofelul tău? MEXC acceptă diverse metode de cumpărare pentru BABYSHARK, inclusiv carduri bancare, transferuri bancare și tranzacționare P2P. Fie că ești trader începător sau profesionist, MEXC face ca achiziționarea de criptomonede să fie ușoară și sigură. Află acum cum poți cumpăra BABYSHARK pe MEXC!

Istoric de preț pentru Baby Shark Meme (BABYSHARK) Analiza istoricului de preț pentru BABYSHARK ajută utilizatorii să înțeleagă mișcările anterioare ale pieței, nivelurile cheie de suport/rezistență și modelele de volatilitate. Fie că urmărești maximele dintotdeauna sau identifici tendințele, datele istorice sunt o parte esențială a predicției prețurilor și a analizei tehnice. Explorează acum istoricul de prețuri pentru BABYSHARK!

Predicție de preț pentru BABYSHARK Vrei să știi încotro s-ar putea îndrepta BABYSHARK? Pagina noastră de predicție de preț pentru BABYSHARK combină sentimentul pieței, tendințele istorice și indicatorii tehnici pentru a oferi o perspectivă de viitor. Vezi acum predicția de preț pentru tokenul BABYSHARK!

De ce ar trebui să alegi MEXC? MEXC este una dintre cele mai importante burse de criptomonede din lume, în care au încredere milioane de utilizatori din întreaga lume. Fie că ești utilizator începător sau profesionist, MEXC este cea mai ușoară cale către cripto. Peste 4,000 de perechi de tranzacționare pe piețele Spot și de contracte la termen Cele mai rapide listări de tokenuri printre CEX-uri #1 lichiditate în întreaga industrie Cele mai mici comisioane, susținute de serviciul pentru clienți 24/7 100%+ transparență a rezervei de tokenuri pentru fondurile utilizatorilor Bariere de intrare foarte mici: cumpără criptomonede cu doar 1 USDT

Cumpără criptomonede cu doar 1 USDT : Cea mai ușoară cale către cripto! Cumpără acum!