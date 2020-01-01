Tokenomie pentru Azuro (AZUR) Descoperă informații cheie despre Azuro (AZUR), inclusiv oferta de tokenuri, modelul de distribuire și datele de piață în timp real. Valută USD

Informații despre Azuro (AZUR) Azuro is the liquidity, oracle & tooling solution for EVM chains to support powerful prediction app ecosystems. Azuro is the liquidity, oracle & tooling solution for EVM chains to support powerful prediction app ecosystems. Pagină de internet oficială: https://azuro.org/ Carte albă: https://gem.azuro.org/knowledge-hub/introduction/what-is-azuro Explorator de blocuri: https://etherscan.io/token/0x9E6be44cC1236eEf7e1f197418592D363BedCd5A Cumpără AZUR acum!

Tokenomie și analiză de preț pentru Azuro (AZUR) Explorează datele de preț și tokenomice cheie pentru Azuro (AZUR), inclusiv capitalizarea de piață, detaliile privind oferta, FDV și istoricul de preț. Înțelege dintr-o privire valoarea actuală a tokenului și poziția sa pe piață. Capitalizare de piață: $ 1.14M $ 1.14M $ 1.14M Ofertă totală: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B Ofertă aflată în circulație: $ 200.74M $ 200.74M $ 200.74M FDV (Fully Diluted Valuation): $ 5.65M $ 5.65M $ 5.65M Maxim dintotdeauna: $ 0.23903 $ 0.23903 $ 0.23903 Minim dintotdeauna: $ 0.005048918762802123 $ 0.005048918762802123 $ 0.005048918762802123 Preț curent: $ 0.005654 $ 0.005654 $ 0.005654 Află mai mult despre prețul tokenului Azuro (AZUR)

Tokenomie pentru Azuro (AZUR): Indicatori cheie explicați și cazuri de utilizare Înțelegerea tokenomiei pentru Azuro (AZUR) este esențială pentru analizarea valorii, sustenabilității și potențialului său pe termen lung. Parametrii cheie și modul în care sunt calculați: Ofertă totală: Numărul maxim de tokenuri AZUR care au fost sau vor fi create vreodată. Ofertă aflată în circulație: Numărul de tokenuri disponibile în prezent pe piață și în mâinile publicului. Ofertă maximă: Limita maximă a numărului total de tokenuri AZUR care pot exista. FDV (Fully Diluted Valuation): Calculat ca preț curent × ofertă maximă, oferind o proiecție a capitalizării totale a pieței dacă toate tokenurile sunt în circulație. Rata inflației: Reflectă cât de repede sunt introduse tokenuri noi, afectând raritatea și mișcarea prețurilor pe termen lung. De ce sunt acești indicatori importanți pentru traderi? Ofertă mare aflată în circulație = lichiditate mai mare. Ofertă maximă limitată + inflație scăzută = potențial de apreciere a prețurilor pe termen lung. Distribuirea transparentă a tokenurilor = o mai mare încredere în proiect și un risc mai scăzut de control centralizat. FDV ridicat cu capitalizare de piață curentă scăzută = posibile semnale de supraevaluare. Acum că ați înțeles tokenomia pentru AZUR, explorează prețul în direct al tokenului AZUR!

